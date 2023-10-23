Брянские полицейские раскрыли кражу кошелька из ломбарда

Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже кошелька из ломбарда. Об этом сообщили в региональном УМВД.

35-летний житель города Фокино обратился в полицию с заявлением о краже. В ломбард в Бежицком районе Брянска он пришел продавать свой мобильный телефон. В кассе он оставил свой кошелёк, пока выходил на время оценки гаджета. За это время портмоне исчезло.

Полицейские установили, что кошелек забрала вошедшая следом в кассу девушка. ранее судимую за кражу 22-летнюю жительницу посёлка Большое Полпино стражи порядка задержали.

Она рассказала, что кошелек вместе с банковскими картами она выбросила, забрав 25 тысяч рублей наличными. Ущерб потерпевшему девушка возместила.

Фигурантке предъявили обвинение.