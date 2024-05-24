Брянские полицейские раскрыли кражу пистолета и денег из квартиры

Брянские полицейские раскрыли кражу пневматического пистолета и 30 тысяч рублей из квартиры. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 45-летнего жителя Советского района Брянска. В баре он познакомился с мужчиной и женщиной, а затем пригласил их к себе домой. А после ухода гостей хозяин обнаружил исчезновение пневматического пистолета, машинки для стрижки волос, флакона с туалетной водой и 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемых в краже. Ранее судимых 29-летнюю женщину и её 33-летнего приятеля стражи порядка задержали. У фигурантов полицейские изъяли пистолет, машинка для стрижки и часть денег.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным предъявили обвинение.