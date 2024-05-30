Брянские полицейские раскрыли кражу шкатулки с украшениями

Брянские полицейские задержали грузчика, подозреваемого в краже шкатулки с украшениями. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 36-летняя жительница Бежицкого района Брянска. После переезда у заявительница исчезла шкатулка с золотыми и серебряными украшениями. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен один из грузчиков. 23-летнего житель обалстного центра задержали. Он рассказал, что сдал украшения в ломбард.

Несколько ювелирных изделий полицейским удалось изъять и вернуть владелице. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение.