Брянские полицейские раскрыли кражу ста тысяч рублей

Брянские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в краже ста тысяч рублей со счёта знакомого. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 63-летний житель деревни Пальцо Брянского района. С его карты пропали более 106 тысяч рублей.

Стражи правопорядка выяснили, что к краже причастен приятель заявителя. 21-летнего парня полицейские задержали. Ранее проблем с законом у него не было.

Подозреваемый пил вместе с пенсионером. Когда последний ушёл спать, молодой человек взял карту знакомого и через банковско приложение перевёл крупную сумму себе на счёт. Все деньги фигурант проиграл на онлайн-ставках.

Возбуждено уголовное дела по статье «Кража».