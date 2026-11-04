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Общество

Брянский губернатор встретился с главой Калининградской области

2026, 04 ноября 11:46
Брянский губернатор встретился с главой Калининградской области
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Брянский губернатор обсудил совместные проекты с главой Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Во вторник, 3 ноября, губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Они обсудили перспективы реализации совместных проектов двух регионов в различных сферах. 

«Брянскую и Калининградскую области объединяет общая многовековая история, традиции и богатейшая культура. И сегодня сотрудничество выходит на новый уровень. Символично, что это происходит в год 80-летия Янтарного края», – подчеркнул Егор Ковальчук.

В 1946 году на железнодорожную станцию Гумбиннен – город Гусев Калининградской области прибыл первый эшелон с переселенцами из Брянской области. Одними из  первых заселили и восстанавливали регион 160 семей из Бярнщины.

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