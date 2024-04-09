Брянские полицейские раскрыли кражу телефона и денег с карты

Брянские полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в краже телефона и денег с карты. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 48-летняя жительница Фокинского района Брянска. У женщины пропал мобильный телефон с банковской картой. А позже со счёта исчезли более 24 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что банковской картой были оплачены покупки в магазинах самообслуживания. Правоохранители установили и задержали подозреваемого в преступлении. 44-летний житель Санкт-Петербурга ранее неоднократно был судим.

Мужчина рассказал, что мобильный телефон и карту нашел на территории лечебного учреждения. Гаджет он решил оставить себе, а картой оплачивал покупки.

Телефон вернули законной владелице. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Кража».