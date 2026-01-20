Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Брянские полицейские раскрыли кражу товаров на 15 тысяч рублей из магазина

2026, 20 января 12:27
Брянские полицейские раскрыли кражу товаров на 15 тысяч рублей из магазина
Брянские полицейские раскрыли кражу кофе, конфет и ореховой пасты на 15 тысяч рублей из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратились сотрудники магазина в Брянске. Ночью в торговое помещение пришёл посетитель. Он положил в рюкзак 10 упаковок кофе, девять коробок конфет, восемь банок ореховой пасты и бутылку вина. Воспользовавшись моментов мужчина выбежал из магазина, не оплатив товары. Ущерб составил почти 15 тысяч рублей.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого в краже. 35-летний житель Советского района ранее уже был судим. 

Возбуждено уголовное дело. Фигурант дожидается суда под стражей.

