Почти 108 тысяч тонн снега вывезли дорожники из Брянска за зиму

2026, 02 марта 11:34

Почти 108 тысяч тонн снега вывезли дорожники из Брянска за зиму. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С начала зимы специалисты дорожного управления города Брянска ежедневно занимаются уборкой. Они очищают проезжую часть, тротуары, проспекты, скверы и остановки. За сутки с улиц вывезли 1935 тонны снега. На проезжую часть спецмашины высыпали около 140 кубометров песко-соляной смеси для борьбы с гололёдом. Всего с начала зимы с дорог рабочие вывезли 107481 тонны снега.

Утром 2 марта к уборке приступили 70 спецмашин дорожного управления. Им помогают 110 человек с лопатами.