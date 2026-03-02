Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
2026, 02 марта 11:34
Почти 108 тысяч тонн снега вывезли дорожники из Брянска за зиму
Почти 108 тысяч тонн снега вывезли дорожники из Брянска за зиму. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

С начала зимы специалисты дорожного управления города Брянска ежедневно занимаются уборкой. Они очищают проезжую часть, тротуары, проспекты, скверы и остановки. За сутки с улиц вывезли 1935 тонны снега.  На проезжую часть спецмашины высыпали около 140 кубометров песко-соляной смеси для борьбы с гололёдом. Всего с начала зимы с дорог рабочие вывезли 107481 тонны снега. 

Утром 2 марта к уборке приступили 70 спецмашин дорожного управления. Им помогают 110 человек с лопатами.

