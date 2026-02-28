Дорожники латают ямы на дорогах в Брянске

Дорожники латают ямы на дорогах в Брянске «Кохером» и рециклерами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники занимаются ямочным ремонтом в городе Брянске. Накануне на улицах работали четыре рециклера и установка «Кохер». Объём бака для ремонтирующей горячей смеси у «Кохера» в несколько раз больше, чем у рециклера. За один рейс установка может «залатать» ямы в асфальте на большей площади.

С помощью «Кохера» от ремонтировали улицы Карачижскую и Советскую. Рециклеры работали на Фокинском мосту, улицах Чернышевского, Бежицкой и 2-я Мичурина.

Точечный ремонт – это временная мера. Весной начнут работать асфальтовые заводы и дорожники приступят к масштабному ремонту.