Брянские полицейские раскрыли серию автокраж на 500 тысяч рублей двухлетней давности. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В 2020 году в отдел полиции Брянского района с заявлениями обратились несколько жителей с заявлениями о краже вещей из автомобилей. Транспорт был припаркован на территории района и в областном центре.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого — ранее судимого 29-летнего гражданина сопредельной республики. С сентября по декабрь 2020 года он разбивал стекла автомобилей либо проникал внутрь через незапертые двери.Он забрал ценные вещи на более чем 500 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье «Кража» направлено в прокуратуру.