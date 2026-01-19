Брянские полицейские разбираются в конфликте с пострадавшим

Брянские полицейские разбираются в конфликте с пострадавшим, произошедшем в субботу в Фокинском районе областного центра. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Вечером в субботу, 17 января, в полицию поступила информация от сотрудников скорой помощи. К медикам обратился 53-летний житель Фокинского района Брянска. В ходе конфликта с незнакомцем он получил травмы.

Полицейские быстро разыскали второго участника – 23-летнего жителя Брянска. Молодой человек пояснил, что на него напала бродячая собака. Чтобы отогнать животное он применил аэрозольный пистолет. Пострадавший увидел это и повел себя агрессивно. В ходе перепалки молодой человек выстрелил в него из аэрозольного пистолета.

Полицейские проводят проверку. Оружие стражи порядка изъяли.