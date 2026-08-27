Брянские полицейские составили более 10 протоколов за неисполнение родительских обязанностей

2026, 27 августа 13:14

Брянские полицейские составили более 10 протоколов за неисполнение родительских обязанностей за один день. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне сотрудники полиции Бежицкого района Брянска провели оперативно-профилактический рейд. Мероприятие было направлено на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, а также защиту прав детей.

За сутки стражи порядка побывали дома у 10 подростков, проявивших в соцсетях интерес к противоправным действиям. С ними полицейские провели беседу об уголовной и административной ответственности. Также правоохранители проверили 20 семей, состоящих на профилактическом учете, и отработали места концентрации молодёжи.

За сутки полицейские составили 12 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть из них — за неисполнение родительских обязанностей.