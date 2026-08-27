Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянские полицейские составили более 10 протоколов за неисполнение родительских обязанностей

2026, 27 августа 13:14
Брянские полицейские составили более 10 протоколов за неисполнение родительских обязанностей
Источник фото

Брянские полицейские составили более 10 протоколов за неисполнение родительских обязанностей за один день. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Накануне сотрудники полиции Бежицкого района Брянска провели оперативно-профилактический рейд. Мероприятие было направлено на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, а также защиту прав детей.

За сутки стражи порядка побывали дома у 10 подростков, проявивших в соцсетях интерес к противоправным действиям. С ними полицейские  провели беседу об уголовной и административной ответственности. Также правоохранители проверили 20 семей, состоящих на профилактическом учете, и отработали места концентрации молодёжи.

За сутки полицейские составили 12 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть из них — за неисполнение родительских обязанностей.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Дело о хищении алкоголя на 68 тысяч рублей рассмотрит брянский суд
27 августа 13:47
Дело о хищении алкоголя на 68 тысяч рублей рассмотрит брянский суд
Более трёх километров трассы Комаричи-Севск отремонтировали по нацпроекту
27 августа 13:36
Более трёх километров трассы Комаричи-Севск отремонтировали по нацпроекту
В Брянской области гаражную амнистию продлили на пять лет, а цифровые карты объединят с регионами
27 августа 13:08
В Брянской области гаражную амнистию продлили на пять лет, а цифровые карты объединят с регионами

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16272) брянск (7184) ДТП (2849) ГИБДД (2417) прокуратура (2172) уголовное дело (2119) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1715) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1132)