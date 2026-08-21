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Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД

2026, 21 августа 11:55
Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД
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Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Сотрудники брянской Госавтоинспекции обнаружили в социальной сети видео с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля Audi. Иномарка обогнала остановившуюся на светофоре легковушку и проехала перекрёсток на запрещающий сигнал.

Сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы установили личность водителя. На 41-летнего мужчину возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначен штраф в 1500 рублей.

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