Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе в минувшую субботу

2026, 09 февраля 08:01

Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональной Госатопекции.

Днём 7 февраля на 46-м км. автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков- граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла авария. 41-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Lada Vesta. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Toyota RAV4

54-летний водитель Toyota RAV4, а также его пассажиры 57-и и 78-и лет получили травмы. Их госпитализировали. Также в больницу попал водитель отечественной легковушки.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.