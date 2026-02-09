Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе в минувшую субботу

2026, 09 февраля 08:01
Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе в минувшую субботу
Четыре человека пострадали в ДТП на брянской трассе в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональной Госатопекции.  

 

Днём 7 февраля на 46-м км. автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков- граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла авария. 41-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Lada Vesta. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Toyota RAV4

54-летний водитель Toyota RAV4, а также его пассажиры 57-и и 78-и лет получили травмы. Их госпитализировали. Также в больницу попал водитель отечественной легковушки. 

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 

