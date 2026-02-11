Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
553 собаки из приюта в Брянске обрели новый дом

2026, 11 февраля 09:00
553 собаки из приюта в Брянске обрели новый дом
553 собаки из приюта в Брянске обрели новый дом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В 2026 году муниципальному приюту для животных в городе Брянске исполнится пять лет. Дом за это время обрели 553 собаки. Только в январе этого года новые хозяева забрали восемь собак.

«Я пришла сюда потому, что в декабре 2022 года наша дачная собака попала в приют. С Рыжули-Пальмы (все по-разному её называли) всё и началось. Собак тогда было еще немного, но активное пристройство было нужно. Теперь я веду соцсети и ищу дом для подопечных», — рассказала администратор группы приюта Елена Федотовская.

 

