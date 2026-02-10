Брянцы трижды стали бронзовыми призерами первенство России по пауэрлифтингу

2026, 10 февраля 10:11

Брянцы трижды стали бронзовыми призерами первенство России по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в Москве прошло первенство России по пауэрлифтингу. В дисциплине «троеборье» выступили более 220 спортсменов из 42 регионов.

Среди юниорок в весовой категории до 43 кг бронзовую медаль завоевала воспитанница Суземской спортшколы Анастасия Долганова. В весовой категории до 84 кг выступила Алиса Мамоненкова их Суземки. Она заняла третье место. Также бронзовым призёром стал тяжелоатлет спортшколы «Олимп» города Брянск Никита Честнихин.