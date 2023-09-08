Брянские полицейские уничтожили 508 кустов дикорастущей конопли
Брянские полицейские уничтожили 508 кустов дикорастущей конопли во время операции «Мак». Об этом сообщили в региональном УМВД.
Пяти дней сотрудники полиции Брянской области участвовали в оперативно-профилактическом мероприятии «Мак». Стражи правопорядка выявили 26 очагов дикорастущих наркосодержащих растений. Правоохранители уничтожили 508 кустов конопли на площади в 352 квадратных метра.
Полицейские составили 60 административных протоколов за употребление запрещенных веществ,, уклонение от прохождения диагностики. Кроме того, возбуждено пять уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 260 граммов маковой соломы и марихуаны.
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