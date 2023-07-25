Брянские полицейские вернули пенсионеру похищенные мошенниками 650 тыс рублей

Брянские полицейские вернули пенсионеру 650 тыс рублей, отправленные им на счета телефонных мошенников в Алтайский край. Об этом рассказали в региональном УМВД.

69-летний житель Бежицкого района Брянска Александр Стребков попался на удочку лжебанкиров. Мошенники убедили его, что неизвестные по поддельной доверенности пытаются снять с его счета деньги. Пенсионер последовал инструкциям злоумышленников. Он снял 650 тысяч рублей и перевел их на якобы безопасный счета.

Но на этом обманщики не остановились. На следующий день они вновь стали звонить и предлагать новые способы защиты сбережений. Тогда пенсионер понял, что его “разводят” и обратился в полицию.

Правоохранители отследили перевод потерпевшего и установили, что деньги попали на счет жительницы Алтайского края. На него наложили арест. 650тысяч рублей сотрудники полиции вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают роль владелицы арестованного счета в мошеннической схеме.

А брянец Александр Стребков направил в МВД России письмо, в котором поблагодарил полицейских.