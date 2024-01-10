Брянские полицейские за час задержали грабителя, вырвавшего сумку из рук женщины. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 58-летняя жительница Брянска. Ранним утром проходивший мимо мужчина вырвал из ее рук сумку и убежал.

Полицейским потребовалось меньша часа, чтобы установить злоумышленника. 30-летний брянец не раз был судим за аналогичные преступления. Из тюрьмы он вышел перед новогодними праздниками.

Мужчину задержали. Он рассказал правоохранителям, что в сумки ценностей не оказалось. Там была лишь бутылка с водой и перчатки. «Добычу» грабитель выбросил в кусты.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.