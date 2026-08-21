Брянский суд взыскал с подрядчика деньги за незаконный аванс

2026, 21 августа 11:32

Брянский суд взыскал с подрядчика более 774 тысяч рублей за незаконный аванс. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Брянской области выявили нарушения законодательства о контрактной системе. В 2023 году Управление капитального строительства города Брянска заключило контракт с подрядной организацией на проведение реконструкции здания детской школы искусств. Стороны нарушили первоначальные условия и подписали соглашений об авансировании на более чем 18,4 млн рублей. Это повлекло нарушение прав других компаний, которые могли бы принять участие в торгах при первоначальном указании условия об авансировании.

Прокуратура направила в суд иск о признании соглашения недействительным и взыскании процентов за пользование чужими деньгами. Арбитражный суд Брянской области требования удовлетворил. С подрядчика взыскали свыше 774 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.