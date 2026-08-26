На вокзале в Брянске прошла акция «Безопасный транспорт»

2026, 26 августа 14:02

На вокзале в Брянске прошла акция «Безопасный транспорт». Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В преддверии нового учебного года в областном центре прошло профилактическое мероприятие в рамках акции «Безопасный транспорт». На площади у вокзала Брянск-Льговский железнодорожники и сотрудники транспортной полиции пообщались с детьми и их родителям. Ребятам они напомнили правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание сотрудники обратили на такое опасное нарушение как зацепинг.

После беседы школьники поучаствовали в викторине. За участие и правильное ответы дети получили сувениры и обучающие раскраски.

6+