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Образование

На вокзале в Брянске прошла акция «Безопасный транспорт»

2026, 26 августа 14:02
На вокзале в Брянске прошла акция «Безопасный транспорт»
Источник фото

На вокзале в Брянске прошла акция «Безопасный транспорт». Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

В преддверии нового учебного года в областном центре прошло профилактическое мероприятие в рамках акции «Безопасный транспорт». На площади у вокзала Брянск-Льговский железнодорожники и сотрудники транспортной полиции пообщались с детьми и их родителям. Ребятам они напомнили правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание сотрудники обратили на такое опасное нарушение как зацепинг.

После беседы школьники поучаствовали в викторине. За участие  и правильное ответы дети получили сувениры и обучающие раскраски.

 

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