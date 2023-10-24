Брянские полицейские задержали курьера мошенников в квартире потенциальной жертвы

18-летнего пособника дистануинных мошенников оперативники задержали в квартире потенциальной жертвы. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Сразу двух курьеров задержали в Брянске сотрудники полиции. Так, 22-летний житель Почепского района сначала забрал у 71-летней жительницы Унечи 100 тысяч рублей, а потом поехал в Стародубский район. Там он похитил около двухсот тысяч рублей у 81-летней и 85-летней местных жительниц. После этого курьера задержали оперативники уголовного розыска.

А 18-летнего жителя Брянска успел обобрать лишь обманутую мошенниками 86-летнюю жительницу Фокинского района. Поверила злоумышленникам и 60-летняя пенсионерка. Она даже подготовила 166 тысяч рублей и ждала курьера, но пенсионерка засомневалась и позвонила своему сыну. Тот сообщил о происшествии в полицию.

Курьера пенсионерка встречала вместе с оперативниками уголовного розыска. Парня полицейские задержали. Деньги первой потерпевшей она успел перевести «нанимателям». Себе он оставил около 10 тысяч рублей.