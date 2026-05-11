Брянские полицейские задержали нетрезвого мужчина на электросамокате в Новозыбковском округе

2026, 11 мая 14:12

Брянские полицейские задержали нетрезвого мужчина на электросамокате в Новозыбковском округе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 3 мая в районе дома №20 по улице Кооперативной в посёлке Вышков в Новозыбковском муниципальном округе сотрудники дорожно-патрульной службы остановили средство индивидуальной мобильности мощностью 500W. Электросамокатом управлял 57-летний мужчина. У него были признаки опьянения. Нетрезвое состояние подтвердило медицинское освидетельствование.

На нарушителя сотрудники полиции составили административный материал. Ему грозит крупный штраф или арест. Электросамокат отправили на штрафстоянку.