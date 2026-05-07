Серию магазинных краж раскрыли участковые уполномоченные полиции в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания в городе Брянске. При просмотре записей с камер видеонаблюдения они выявили несколько фактов краж товаров из торговой точке. Ущерб превысил 26 тысяч рублей
Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к преступлениям причастна 32-летняя жительница Брянска. Она уже была судима. За два дня женщина трижды посетила магазин. Она набирала в пакет кофе, шоколад, алкогольные напитки и гигиенические средства, а затем незаметно уходила. Похищенное подозреваемая продавала.
По данному факту полицейские проводят проверку.