Криминал

Серию магазинных краж раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 07 мая 10:06
Серию магазинных краж раскрыли участковые уполномоченные полиции в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания в городе Брянске. При просмотре записей с камер видеонаблюдения они выявили несколько фактов краж товаров из торговой точке. Ущерб превысил 26 тысяч рублей

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к преступлениям причастна 32-летняя жительница Брянска. Она уже была судима. За два дня женщина трижды посетила магазин. Она набирала в пакет кофе, шоколад, алкогольные напитки и гигиенические средства, а затем незаметно уходила. Похищенное подозреваемая продавала.

По данному факту полицейские проводят проверку.

