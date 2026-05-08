Пять брянских школьников стали финалистами международного конкурса «Большие вызовы»

2026, 08 мая 10:27

Пять брянских школьников стали финалистами международного конкурса «Большие вызовы». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Образовательном центре «Сириус» в Сочи состоялся заключительный этап международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Всего на него поступило около 20 тысяч из девяти стран. Жюри отобрало почти 1300 финалистов, которые презентуют проекты представителям ведущих российских компаний и научных институтов.

В число финалистов вошли брянские школьники. Победителем в направлении «Новые материалы, нанотехнологии и микроэлектроника» стала Ксения Ашитко. Призёрами в этой номинации стали Иван Яковлев и Александра Данцева.

В направлении «Передовые производственные технологии» выиграл Максим Губин. Ксения Серегина стала призёром конкурса.

Ребята заработали 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. Также они примут участие в научно-технологической смене «Большие вызовы» в Сириусе.

