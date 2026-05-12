Лотки для отвода воды делают рабочие на трассе в Выгоничском районе

2026, 12 мая 12:01

Лотки для отвода воды с проезжей части делают рабочие на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе продолжается ремонт на трассе «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет 5,3 километра дорги от поворота с федеральной автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь до развилки на Мякишево и Трубчевск.

В настоящее время специалисты занимаются обустройством прикромочных лотков для отведения воды с проезжей части. Рабочие уже частично уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, а также укрепили обочины асфальтогранулятом.

Ремонт на трассе проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».