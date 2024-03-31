Брянские полицейские задержали подозреваемого в двух кражах

Стражи порядка задержали жителя Клинцов, подозреваемого в краже мобильного телефона у приятеля и денег с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 50-летний житель Погарского района. У мужчины пропал мобильный телефон.

Стражи порядка выяснили, к хищению причастен знакомый заявителя. 35-летний житель Клинцов уже не раз был судим за кражи.

Мужчину задержали правоохранители. Он признался, что телефон забрал у знакомого во время совместного застолья. Технику подозреваемый сдал в ломбард, а деньги потратил.

Также оказалось, что задержанный причастен к краже денег с банковской карты 61-летнего мужчины. Подозреваемый нашел её на улице и сделал покупки в магазине на сумму более 7500 рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Кража».