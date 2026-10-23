Брянские полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

2026, 23 октября 10:44

Брянские полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции поступила информация о горящем автомобиле Geelу Monjaro во дворе одного многоэтажки в Советском районе Брянска. На место происшествия прибыли пожарные и следственно-оперативная группа. Огонь спасатели потушили, но автомобиль был уничтожен. Ущерб составил 4 800 000 рублей.

Полицейские выяснили, что причиной возгорания стал поджог. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого.

45-летний житель Брянского района пояснил, что на преступление он пошел на почве ревности. В нетрезвом состоянии мужчина пришёл к дому соперника с бутылкой с горючей жидкостью, облил автомобиль и поджёг зажигалкой. Так он якобы хотел припугнуть владельца.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение.