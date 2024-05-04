Брянские полицейские задержали подозреваемых в незаконной охоте

Брянские полицейские задержали пятерых мужчин, подозреваемых в незаконном охоте на косуль. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Новозыбковском районе неподалёку от села Старый Кривец экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль «УАЗ». За рулём был 43-летний житель Клинцовского района, а в салоне — ещё четверо жителей Клинцов.

Сотрудники полиции обнаружили в машине пять охотничьих ружей, 125 патронов, а также части туш двух косуль. Все это направили на экспертизу.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота».