Брянские полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве

Брянские полицейские задержали двух жителей Погарского района подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска вместе с сотрудниками УФСБ и Росгвардии задержали ранее судимых 52-летнего и 29-летнего жителей Погарского района. Мужчин подозревают в вымогательстве.

По версии следствия, фигуранты требовали у предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками деньги за то, что те работали якобы на их территории. Тем, кто отказывался платить, сообщники угрожали уничтожением машин. Ущерб превысил 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, во время обыска в доме одного из фигурантов полицейские обнаружили ружьё, два пистолета, более 80 патронов, магазин для автомата Калашникова и гранату. Оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Расследование продолжается.