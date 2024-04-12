Брянские правоохранители задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Брянские правоохранители задержали девять подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские стражи порядка расследуют уголовное дело об организации незаконной миграции. По подозрению в совершении преступления полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали восемь жителей Смоленской и Брянской областей.

По версии следствия, 30-летний житель Тверской области создал преступное сообщество. В него вступили не менее девяти жителей Смоленской и Брянской областей, в том числе и начальник районного отдела записи актов гражданского состояния.

В 2022 году соучастники за деньги провели процедуры фиктивного признания отцовства граждан республик Таджикистан и Узбекистан над семью детьми, проживающих в Брянской области. Это нужно было иностранцам для получения гражданства России в упрощенном порядке.

Все восемь задержанных заключены под стражу. Организатор и ещё один участник находятся в розыске.