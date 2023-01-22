Брянские следователи предупреждают о мошенниках

Брянские следователи предупреждают жителей региона о телефонных мошенниках.

В региональном следственном комитете рассказали, что в Брянской области участились случаи совершения мошенниками телефонных звонков от имени ведомства. Злоумышленники даже научились подменять номера телефонов. С помощью специальной программы звонки осуществляются якобы из следственных органов СК России.

Мошенники сообщают собеседникам о уголовной ответственности , грозящей родственникам или аресте банковского счёта карты, якобы наложенного по ошибке. За решение проблем они требуют деньги.

Сотрудники следственных органов никогда не требуют перевести денежные средства, а также не просят информацию о счетах. Они могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество, а также пригласить в следственное подразделение.

При поступлении звонков от мошенников в ведомстве рекомендуют немедленно прекратить разговор, а потом связаться с родными по известным телефонам.