Брянские следователи предупреждают о мошенниках

Брянские следователи предупреждают жителей региона о телефонных мошенниках.
В региональном следственном комитете рассказали, что в Брянской области участились случаи совершения мошенниками телефонных звонков от имени ведомства. Злоумышленники даже научились подменять номера телефонов. С помощью специальной программы звонки осуществляются якобы из следственных органов СК России.
Мошенники сообщают собеседникам о уголовной ответственности , грозящей родственникам или аресте банковского счёта карты, якобы наложенного по ошибке. За решение проблем они требуют деньги.
Сотрудники следственных органов никогда не требуют перевести денежные средства, а также не просят информацию о счетах. Они могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество, а также пригласить в следственное подразделение.
При поступлении звонков от мошенников в ведомстве рекомендуют немедленно прекратить разговор, а потом связаться с родными по известным телефонам.
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