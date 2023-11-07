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Брянские следователи раскрыли убийство в Навле

2023, 07 ноября 08:40 Происшествия
Брянские следователи раскрыли убийство в Навле
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В посёлке Навля следователи-криминалисты раскрыли убийство мужчины. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Уголовное дело о причинении смертельных травм мужчине в Начале возбудили правоохранители. В преступлении подозревают 35-летний жителя.

По версии следствия, вечером 29 октября 2023 года фигурант поссорился с сожителем своей матери и избил его. От травм потерпевший умер. Подозреваемый спрятал тело и замыл следы преступления.

Раскрыли убийство следователи-криминалисты регионального СУСК, а также их коллеги из Главного управления криминалистики Следственного комитета России. Последние были в Брянской области в служебной командировке. Правоохранители нашли следы преступления и место, где спрятан труп.

Мужчине предъявили обвинение и взяли под стражу.

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