Брянские следователи возбудили дело о ДТП с пострадавшим ребёнком

Полицейские возбудили уголовное дело об аварии в Брянском районе, в которой получил травмы 10-летний мальчик.

Стражи порядка ищут очевидцев ДТП в районе дома 2 по улице Рославльской в Брянском районе. 3 октября около 7:40 утра там столкнулись Renault Sandero и Volkswagen Polo. 10-летний пассажир Volkswagen с диагнозом перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние был доставлен в больницу.

Следователи регионального УМВД возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Очевидцев ДТП просят обратиться в полицию по адресу г. Брянск, проспект Московский, 61 (каб.7) либо по телефонам 8 (4832) 67-03-65 или 8-995-894-71-24.