Брянские следователи возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

Брянские следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями чиновников Выгоничской поселковой администрации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками Выгоничской поселковой администрации. По версии следователей, в январе 2023 года чиновник подготовил, а глава администрации подписал постановление и договор купли-продажи участка площадью более 1600 квадратных метров. В нарушение закона землю без торгов передали из муниципальной собственности коммерческой организации. При этом, стоимость участка в договоре почти в 15 раз меньше рыночной. Юрлицо заплатило около 4 млн рублей.

Преступление выявили работники прокуратуры Брянской области.