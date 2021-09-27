Брянские спасатели вызволили провалившегося в открытый люк теленка

Животное пришлось обвязывать веревками.

Сотрудники регионального ГУ МЧС спасли в Ивоте Дятьковского района теленка, провалившегося в открытый люк. Вытащить животное хозяева не смогли. Они обратились за помощью к спасателям.

На место ЧП прибыли пожарные-спасатели отдельного поста № 36 и спасатели поисково-спасательного отряда Брянского пожарно-спасательного центра.

Чтобы достать теленка из ямы, его пришлось обвязать веревками. Животное не пострадало. Его благополучно ввернули владельцам.