Брянские стражи порядка раскрыли 105 уличных преступлений

Брянские стражи порядка раскрыли 105 преступлений в общественных местах за две недели. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Две недели нового года полицейские Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Улица». Они уделяли особое внимание нарушениям закона в общественных местах.

За 14 дней стражи правопорядка раскрыли 105 преступлений и пресекли более 4200 административных правонарушений. Также правоохранители проверили более 18 тысяч граждан.