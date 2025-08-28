Брянские стражи порядка раскрыли кражу семи килограммов мяса

Рецидивиста, подозреваемого в краже семи килограммов свинины из магазина, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор магазина в Володарском районе Брянска. Один из покупателей похитил из зала три упаковки свинины весом почти семь килограммов. Кассир попыталась догнать мужчину, но не успела.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 22-летний житель Брянска уже не раз был судим. Он признался, что из похищенных продуктов приготовил себе обед.

Полицейские возбудили уголовное дело.