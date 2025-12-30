Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Дистанционные мошенники обманули 16 брянцев за неделю.

2025, 30 декабря 10:32
Дистанционные мошенники обманули 16 брянцев за неделю.
Дистанционные мошенники похитили почти семь миллионов рублей у 16 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе неделю жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 16 жителей Брянской области. Они лишились 6 852 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков.  Они информировали потерпевших о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Некоторые брянцы перевести свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счет.  Всего лжебанкиры похитили у пяти человек 2 881 000 рублей.

