Дистанционные мошенники обманули 16 брянцев за неделю.

2025, 30 декабря 10:32

Дистанционные мошенники похитили почти семь миллионов рублей у 16 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе неделю жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 16 жителей Брянской области. Они лишились 6 852 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали потерпевших о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Некоторые брянцы перевести свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счет. Всего лжебанкиры похитили у пяти человек 2 881 000 рублей.