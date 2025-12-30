11,5 километров трассы в Клинцовском районе отремонтировали по нацпроекту в уходящем году

2025, 30 декабря 15:38

11,5 километров трассы в Клинцовском районе отремонтировали по нацпроекту в уходящем году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Клинцовском районе в 2025 году полностью обновили трассу «Клинцы — Гордеевка — Красная Гора» — д. Унеча. Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» отремонтировала 11,5 километра трассы.

Рабочие использовали метод холодной регенерации. Старое асфальтобетонное покрытие использовали как компонент нового. Также специалисты обустроили обочины, отремонтировали пересечения и примыкания. В завершении подрядчик нанес на проезжую часть разметку и установил знаки.

Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».