Молодые парламентарии Брянской области подвели итоги работы за год

2025, 26 декабря 16:34

Молодые парламентарии Брянской области подвели итоги работы за год. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

В Брянской областной Думе накануне состоялось заседание Молодёжного парламента региона VIII созыва. Участие в мероприятии приняли зампредседателя регионального парламента Владимир Пронин, председатель комитета облдумы по молодёжной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко, председатель комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева; представляющий облдуму в Молодёжном парламенте при Государственной Думе ФС РФ депутат Денис Свистунов.

Молодые парламентарии подвели итоги работы за год. Они приняли участие в международной акции «Тест по истории «Уроки Второй мировой и межрегиональной акции «Тест на знание Конституции Российской Федерации «Правовой экзамен», в форумных кампаниях. Также прошли социальные мероприятия в рамках благотворительного проекта «Дари еду». За активную общественную деятельность активисты парламента и волонтеры получили Благодарственные письма Брянской областной Думы.