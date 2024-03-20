Брянские стражи порядка раскрыли кражу телефона и денег со счёта
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и денег со счёта. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 50-летний житель Погарского района. У него пропал мобильный телефон.
Правоохранители выяснили, что к краже причастен знакомый потерпевшего. 35-летний житель города Клинцы ранее уже был судим. Телефон у товарища он похитил во время застолья. Гаджет фигурант сдал в ломбард.
Кроме того, полицейскими узнали, что ранее задержанный нашёл на улице банковскую карту 61-летнего мужчины. Её он оплатил покупки в магазине на сумму более 7500 рублей.
Фигуранту предъявлено обвинение.
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