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Брянские стражи порядка раскрыли кражу телефона и денег со счёта

2024, 20 марта 11:58 Происшествия
Брянские стражи порядка раскрыли кражу телефона и денег со счёта
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Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и денег со счёта. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратился 50-летний житель Погарского района. У него пропал мобильный телефон. 

Правоохранители выяснили, что к краже причастен знакомый потерпевшего. 35-летний житель города Клинцы ранее уже был судим.  Телефон у товарища он похитил во время застолья. Гаджет фигурант сдал в ломбард.

Кроме того, полицейскими узнали, что ранее задержанный нашёл на улице банковскую карту 61-летнего мужчины. Её он оплатил покупки в магазине на сумму более 7500 рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение.

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