Брянские таможенники изъяли более 40 тонн санкционных фруктов

На территории Брянской области таможенники вместе с бойцами СОБРа задержали два грузовика, которые везли из сопредельного государства санкционные фрукты.

Как сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления, общий вес изъятых груш и помело составил более 40 тонн.

Сопроводительных документов на груз у водителей не оказалось, а согласно этикеткам на продукции, та была произведена в Нидерландах, то есть попадает под российские контрсанкции, и ввоз ее в РФ запрещен.

Изъятые фрукты были уничтожены на полигоне. А на перевозчиков таможенники завели административные дела.