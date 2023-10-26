Брянский суд оштрафовал москвича за нерастоможенную машину

Брянской суд оштрафовал жителя столицы на 100 тысяч рублей за нерастаможенный Porsche. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Севского района рассмотрел уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных сборов. Приговор выслушал 51-летний житель Москвы.

Так, в 2021 году мужчина ввез в Россию автомобиль марки Porsche Macan. Он оформил транспорт в личное пользования. Машину нужно было вывезти из страны до 16 июня 2022 года, но владелец этого не сделал. Тогда он должен был заплатить таможенные пошлины в более чем 2,7 млн рублей. Но и этого мужчина делать не стал.

Суд оштрафовал фигуранта на 100 тысяч рублей и взыскал сумму неуплаченных таможенных платежей. Приговор не вступил в законную силу.