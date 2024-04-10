Брянские таможенники обнаружили оружие в посылке из Германии

Брянские таможенники обнаружили части пистолета, спрятанного в пылесосе, в посылке из Германии в Омск. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Брянске сотрудники Центральной почтовой таможни задержали подозрительную посылку из Германии. Она ехала в Омск.

В посылке должны были быть видеокамера, пылесос и аксессуары. При осмотре электроприборов таможенники обнаружили металлическую рамку пистолета и две накладки для рукояти от пистолета «CZ — 75B» чешского производства

«Части огнестрельного оружия были завернуты в фольгу и спрятаны внутри пылесоса», – уточнил заместитель начальника Брянской таможни Сергей Шульгин.

Получателем посылки оказался 40-летний житель Омска. Возбуждено уголовное дело о контрабанде частей огнестрельного оружия. Мужчина находится под подпиской о невыезде.