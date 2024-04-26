Брянские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Белоруссии на 9 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Мобильная группа Брянской таможни в контрольном пункте «Красный Камень» остановила фургон. По документам 38-летний водитель вёз стеклотару из Гомеля в Брянск. Но в машине за коробками с бутылками таможенники обнаружили сигареты.

«У водителя — жителя Смоленской области изъяли свыше 70 тысяч пачек сигарет белорусского происхождения. По предварительной оценке стоимость незаконно ввезенных табачных изделий составляет 9 миллионов рублей», – уточнил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.

Нелегальный товар правоохранители изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду табачной продукции.

Фото пресс-службы Брянской таможни