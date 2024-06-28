Брянские таможенники задержали грузовик с 20 тоннами яблок, перевозимых под видом зефира. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мобильная группа Брянской таможни на автодороге А-240 в Выгоничском районе остановила грузовой автомобиль из Белоруссии. Водитель якобы вёз зефир в адрес несуществующей московской фирмы. В машине сотрудники обнаружили пустые коробки из под зефира, а также спрятанные за ними ящики с яблоками.

«Водитель не смог предоставить на фрукты фитосанитарных сертификатов и других документов, подтверждающих законность ввоза товаров и гарантирующих безопасность и качество продукции для потребителя», – уточнил исполняющий обязанности заместителя начальника Брянской таможни Павел Харитонов.

Грузовик задержали. Правоохранители решают вопрос о возбуждении административного дела за несоблюдение ограничений на ввоз товаров. Перевозчику грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Фото Брянской таможни