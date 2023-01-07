Брянские волонтеры и полиция ищут Сергея Картавцева
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полицейские ищут 45-летнего Сергея Картавцева.
Сергей Петрович Картавцев пропал в селе Дарковичи Брянского района. 45-летний мужчина исчез ещё 2 января.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Мужчина был одет в серую болоньевую куртку, синие джинсы, черные ботинки, вязаную темно-серую шапку.
Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.
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