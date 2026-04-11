2026, 11 апреля 10:17

Брянский автомобилист заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции Почепского района обнаружили в социальной сети видео с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля Mazda. Иномарка при обгоне проехала по обочине и пересекла разделительную полосу, чудом избежав аварии.

Полицейские установили, что за рулём был 44-летний мужчина. Инспекторы составили на него административный материал. Мужчине грозит штраф.