Брянский автомобилист заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сотрудники Госавтоинспекции Почепского района обнаружили в социальной сети видео с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля Mazda. Иномарка при обгоне проехала по обочине и пересекла разделительную полосу, чудом избежав аварии.
Полицейские установили, что за рулём был 44-летний мужчина. Инспекторы составили на него административный материал. Мужчине грозит штраф.