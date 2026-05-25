Подросток на мопеде сбил женщину на тротуаре в Клинцах

2026, 25 мая 12:33
Подросток на мопеде сбил женщину на тротуаре в Клинцах. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером 24 мая в города Клинцы на улице Октябрьской произошла авария. 16-летний парень не справился с управлением мопеда «Альфа» при повороте направо. Подросток выехал на тротуар и сбил 45-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами попала в больницу. 

Инспекторы выяснили, что у подростка нет водительских прав и состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Управлял он мопедом без мотошлема и защитной экипировки. На несовершеннолетнего водителя инспекторы составили несколько административных материалов. 

