2026, 25 мая 12:33

Подросток на мопеде сбил женщину на тротуаре в Клинцах. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 24 мая в города Клинцы на улице Октябрьской произошла авария. 16-летний парень не справился с управлением мопеда «Альфа» при повороте направо. Подросток выехал на тротуар и сбил 45-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами попала в больницу.

Инспекторы выяснили, что у подростка нет водительских прав и состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Управлял он мопедом без мотошлема и защитной экипировки. На несовершеннолетнего водителя инспекторы составили несколько административных материалов.